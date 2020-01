Exclusief voor abonnees Ewan maakt alcoholverbod bij Lotto-Soudal moeilijk 25 januari 2020

00u00 0

Weg met dat verbod op alcoholische dranken bij Lotto-Soudal! Voor de derde keer in zes dagen mocht er in Australië champagne worden ontkurkt. Met dank aan Caleb Ewan, na zijn criteriumsuccesje in de Schwalbe Classic toe aan zijn tweede ritzege in de Tour Down Under. Ewan haalde het in een nek-aan-nekduel nipt van Sam Bennett. "In zíjn wiel draaide ik de laatste bocht in. Om er vervolgens op 250 meter van de streep uit te komen", reconstrueerde de kleine gespierde Australiër de spurt. "Ik wachtte tot Sam zelf zou aanzetten. Tot mijn grote verbazing liet hij me dat ook toe."

