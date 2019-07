Exclusief voor abonnees Ewan "kuste even het gras" 19 juli 2019

Even hielden ze bij Soudal-Lotto hun adem in. Caleb Ewan, woensdag nog ritwinnaar in Albi, ging in de afdaling van de Col de Peyresourde onderuit. De Australiër krabbelde snel overeind en kroop meteen weer in het zadel. Een val zonder erg, leek het. Dat vermoeden werd aan de finish in Bagnères-de-Bigorre ook bevestigd. "Ik kuste heel even het gras. En wat modder. Maar hield er verder geen blessures aan over. Niets om me zorgen over te maken, dus." (JDK)