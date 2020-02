Exclusief voor abonnees Ewan heeft beste eindschot 25 februari 2020

Caleb Ewan hééft iets met Hatta Dam. Voor het tweede opeenvolgende jaar won de topspurter van Lotto-Soudal op het ultrakorte (600m) maar pittige (gemiddeld 7%) slotklimmetje in het Hadjargebergte de Dubai Municipality Stage in de UAE Tour. De 25-jarige Australiër rekende af met collega-sprinters Bennett en Démare en werd ook de nieuwe leider, nadat Ackermann er vroegtijdig afwaaide. Het was, na twee gewonnen groepsspurten in de Tour Down Under, al Ewans derde UCI-zege. "Het blijft een lastige finish, ook al blies er deze keer geen wind", pufte hij. "Op de laatste beklimmingen hield de ploeg me goed voorin, waardoor ik in ideale positie aan de spurt kon beginnen." Bennett zette die al in op 150 meter van de streep. Té vroeg. Ewan schatte de situatie beter in en kwam vanuit het spoor van vaste lead-out man Jasper De Buyst pas op het ultieme en steilste stuk van de klim over de Ier heen gewalst. "Ik wist dat je je in die laatste twintig, dertig meter kon opblazen en nog veel tijd kon verliezen. Die paar seconden geduld waren de moeite waard. Ik heb mijn sprint perfect getimed", klonk het. Victor Campenaerts (NTT) waagde zich in volle finale nog aan een uitloper met de Italiaan Conci, maar het duo werd na een maximale bonus van 0:20 ingelopen op drie kilometer van de streep. Voor Chris Froome ging het in de slotfase te snel. De viervoudige Tourwinnaar reed even in dienst van zijn ploegmaats op kop van het peloton, maar haakte vervolgens af. (JDK)

