Ewan bezorgt Philipsen verkoudheid, Bennett pas 16de 20 januari 2020

Caleb Ewan (Lotto-Soudal) volgde zichzelf in hartje Adelaide op als winnaar van de Schwalbe Classic en is met vier zeges nu alleenrecordhouder in het traditionele openingscriterium van de Tour Down Under. In atypisch Australische weersomstandigheden - fris, strakke wind en regen bij tussenpozen - nam hij met een verschroeiende eindspurt de maat van de Italianen Consonni en Viviani en onze landgenoot Jasper Philipsen (4de). Bennett werd pas 16de. "Ongelooflijk hoe hard hij van achteruit kwam", blies Philipsen bewonderend. "Hij reed tien kilometer per uur sneller en bezorgde me haast een verkoudheid toen hij passeerde. Mijn 'moral' zakte meteen naar een dieptepunt." Ewan won in het bijzijn van zijn echtgenote Ryann en zijn dochtertje Lily. "Ze was er voor de tweede keer bij. De eerste keer was in de elfde etappe van de Tour 2019, in Toulouse. Ook toen haalde ik het. (lacht) Zij is dus mijn geluksbrenger." (JDK)

