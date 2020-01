Exclusief voor abonnees Evy Poppe wint goud in slopestyle 20 januari 2020

Snowboardster Evy Poppe (15) heeft de gouden medaille behaald in de slopestylecompetitie op de Jeugd Olympische Winterspelen in Zwitserland. Het is de tweede medaille voor Team Belgium. Woensdag pakte Anke Steeno goud met het ijshockeyteam. "Dit is de mooiste wedstrijd die ik al gereden heb", glunderde Evy Poppe. "Hier goud halen, is echt ongelofelijk. Nu ik dit meegemaakt heb, is mijn olympische droom nog groter geworden. Ik hoop er binnen twee jaar bij te kunnen zijn, maar nu ga ik mij hier concentreren op de 'big air'." (KVZ)