Evy Gruyaert trapt nieuw seizoen af met twee Bruegel-schilderijen 03 april 2018

00u00 0

Het derde seizoen van 'Stukken van mensen' gaat van start met een knaller: er worden twee schilderijen van Pieter Bruegel aangeboden. De werken van de Vlaamse meester zijn zonder twijfel de meest bijzondere stukken tot nu toe in het veilingprogramma met Evy Gruyaert. De tv-makers moesten overigens draconische veiligheidsmaatregelen nemen. De twee Bruegels kwamen rechtstreeks uit een kluis in een safehouse in het Antwerpse, waarvan niemand het adres wist, en de werken mochten niet tijdens de spits vervoerd worden. Bovendien werden er twee wagens ingezet, maar wist niemand in welke auto ze zaten. Sinds vorig seizoen brengt ook elke week een BV een waardevol voorwerp mee naar de kunstkenners. Vanavond is dat Koen Crucke, met een litho van de Peruviaanse schilder Albert Lynch. (DBJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN