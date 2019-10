Exclusief voor abonnees Evy Gruyaert loopt knieblessure op tijdens dansrepetities 04 oktober 2019

De repetities van 'Dancing with the Stars' eisen hun tol bij Evy Gruyaert (40). Dinsdag schoot haar knie uit de kom op training. "Mijn lichaam heeft de automatische reflex gehad om hem meteen terug in de juiste positie te duwen, maar ik heb wel nog pijn en er zit ook heel wat vocht in mijn knie", vertelde Evy op Nostalgie. "Ach, shit happens, zeker? Ik wil er wel alles aan doen om er snel terug te staan", vertelt Evy. Aan motivatie is er geen gebrek, maar het is nog maar de vraag of de knie van Evy voldoende hersteld zal zijn om te dansen. De eerste diagnoses voorspellen alvast niet veel goeds.

