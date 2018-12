EVS haalt groot contract binnen 14 december 2018

00u00 0

Beeldserverfabrikant EVS heeft een bestelling van 4,2 miljoen euro op zak, waarvan het gros volgend jaar zal geboekt worden. De nieuwe bestelling moet EVS een hart onder de riem steken. Het bedrijf kende een zwak eerste semester. De omzet viel toen met 16% terug, terwijl de bedrijfswinst met meer dan 80% verschrompelde tot 2,3 miljoen euro. De slechte cijfers zorgden ook voor het vertrek van topvrouw Muriel De Lathouwer. In het derde kwartaal kwam er een kentering dankzij de lancering van nieuwe XT-Via-servers, meteen ook de reden waarom tal van klanten hun bestellingen begin dit jaar uitstelden. Eind oktober had EVS voor 34,7 miljoen euro aan opdrachten in zijn orderboekje staan, die nog dit jaar als omzet geboekt kunnen worden, alsook 10,6 miljoen euro voor de volgende jaren. Bij dat laatste komt nu het nieuwe order van 4,2 miljoen euro. Ter vergelijking: EVS realiseerde in 2017 een omzet van 118,8 miljoen euro. (JVG)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN