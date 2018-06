Evra adviseert: "Zeg 'nee' als Ronaldo je uitnodigt" 20 juni 2018

Elke voetbalfan zou geen seconde aarzelen: op vraag van Cristiano Ronaldo bij hem thuis langskomen. Patrice Evra raadt het evenwel absoluut niet aan. "Als Cristiano je uitnodigt, zeg je beter gewoon 'nee'", begon de Fransman zijn smakelijke anekdote. "Na een training zouden we eerst iets eten en op de tafel stond wat kip, sla en water. Ik dacht dat het hoofdgerecht zou volgen, maar er kwam niks meer. Dan wilde Cristiano een balletje trappen. En daarna zwemmen. 'Zijn we hier om te sporten, of gewoon om samen iets te eten', vroeg ik aan hem. Hij is een machine en wil nooit stoppen met trainen." Een ander komisch verhaal: "Cristiano speelde eens tafeltennis tegen Rio Ferdinand. Voor de ogen van alle ploegmaats verloor hij. Hij stuurde zijn neefje meteen om een pingpongtafel en trainde thuis twee weken als een gek. De volgende keer versloeg hij Rio. Dát is Cristiano."

