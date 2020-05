Exclusief voor abonnees Evolutie blijft positief Corona België 09 mei 2020

Zowel het totale aantal patiënten in de ziekenhuizen als de bezetting op intensieve zorgen blijft positief evolueren. Er werden met 108 patiënten wel opnieuw iets meer mensen opgenomen. "Maar de trend blijft dalend: het zevendaagse gemiddelde ligt nu op 96 opnames per dag", zegt viroloog Steven Van Gucht. Het aantal opnames is een belangrijke indicator, al is het wel een late: mensen worden doorgaans pas twee weken na de besmetting opgenomen. Daarom kijkt Sciensano ook naar twee vroege indicatoren: het ziekteverzuim bij ambtenaren en de consultaties bij huisartsen. "Ook die curves evolueren nog altijd in de goede richting." (CMG)

