Evocatie Virton versus Beerschot ongegrond 04 april 2020

00u00 0

Virton ving bij de Evocatiecommissie van de voetbalbond bot in de procedure tegen de nietigverklaring van het 1B-duel Virton-Beerschot (1-0). Beide clubs moeten het duel in principe herspelen. De winnende treffer was volgens de Geschillencommissie Hoger Beroep een inbreuk op de spelregels. Door de coronacrisis lijkt een replay niet langer mogelijk. Voor Beerschot is het sportief belang al weggevallen, Virton kon bij winst in de replay wel nog de koppositie in de eindstand claimen ten nadele van Westerlo. (BF)

