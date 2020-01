Exclusief voor abonnees Evi Hanssen bespreekt sexting 27 januari 2020

In haar nieuwe reportagereeks 'Help, mijn borsten staan online' onderzoekt Evi Hanssen (41) de gevaren van sociale media en het internet. Het "wilde westen van het www", noemt ze het zelf. In de eerste aflevering bespreekt de kersverse VIER-presentatrice sexting: het sturen van pikante chatberichtjes. Ze ondervindt dat het vooral bij jongeren voorkomt, al praten die er niet zo gemakkelijk over.

