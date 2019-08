Exclusief voor abonnees Evi (23) bereikt als allerlaatste de meet 12 augustus 2019

Op de tonen van 'You'll never walk alone' stapte de 23-jarige Evi Van Weyenberg zaterdagavond om 22.15 uur over de eindmeet van de 50ste Dodentocht in Bornem. "Dit was mijn tweede deelname, bij mijn eerste poging moest ik al in Steenhuffel afhaken. Dit keer was het ook héél zwaar, maar opgeven was geen optie."

