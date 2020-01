Exclusief voor abonnees Everts weer onder het mes 17 januari 2020

Een nieuw jaar, een nieuwe operatie voor Stefan Everts (47). De ex-motorcrosser moet vandaag in het ziekenhuis de open wonden aan zijn hielen laten 'opkuisen', zo vertelde hij aan Sporza. Dat moet hem op termijn helpen om beter te kunnen stappen: "De ingreep dient om het genezingsproces te bevorderen. Ik wil mijn hiel kunnen gebruiken als steunpunt. Dat kan ik nu nog altijd niet." Het ergste leed lijkt evenwel geleden. Everts: "Ik hoop dat we nu in de laatste fase zitten van het herstel. De pijn is wat minder en het stappen gaat ook iets beter, maar het positieve is dat alles stabiel is." (VH)