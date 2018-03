EVERT DE CLERCQ 03 maart 2018

"De afgelopen maanden is hier veel gezegd. Ik hoorde echter weinig over mij. Dat verbaast me ook niet. Ik ben onschuldig, dus er valt niet veel over mij te zeggen. Deze zaak achtervolgt me al jaren. Ik snap niet hoe dat kan. Wat is mijn motief? Voor het geld hoef ik het niet te doen. Ik heb veel bedrijven en verdien al 25 jaar goed mijn geld als ondernemer. Met mijn vriendin heb ik een mooi leven opgebouwd. Ik snap niet wat mijn rol is in deze zaak."

