Exclusief voor abonnees Everest-expeditie Belgian Tornados eiste bijna een dode 08 november 2019

De expeditie van de Belgian Tornados naar het 5.356 meter hoog basiskamp van de Mount Everest kende bijna een dramatische afloop voor Rochelle Gilmore, een Australische ex-wielerprof die Jacques Borlée en co als blogster vergezelde. Na het bereiken van het Base Camp deed de delegatie nog een rustigere tocht in de Himalaya, maar zonder een zieke Gilmore die een ontsteking met vocht in de longen had opgelopen. Via WhatsApp deelde ze aan de Belgische delegatie haar hachelijke onderneming naar het ziekenhuis die haar bijna het leven kostte. Omdat er door de dichte bewolking geen helikopters konden vliegen, escorteerden twee sherpa's haar naar een ziekenhuis. Omdat Gilmore half bewusteloos raakte, moesten de begeleiders haar vijf uur lang op de rug dragen tot ze een 'hut' met een Amerikaanse dokter bereikten. Gilmore dankte uitdrukkelijk haar gidsen: "Hadden zij nog maar hun enkel omgeslagen of opgegeven, dan was ik nu dood of had ik permanente hersenschade opgelopen." (BF)

