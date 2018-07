Eventjes meer wolken HET WEER 31 juli 2018

00u00 0

De dag start bewolkt in het westen van het land, daar kunnen zelfs enkele buien vallen. Elders blijft het droog, in het oosten is het zelfs flink zinnig. Gaandeweg trekt de band met bewolking evenwel verder naar het oosten, waardoor het rond de middag bewolkt wordt in het centrum en later ook in het oosten. Er is dan een klein risico op een lokale bui. In het westen van het land en later ook in het centrum wordt het dan opnieuw zonniger. Maxima van zo'n 26 graden bij een matige wind uit het west-zuidwesten. Vanavond en vannacht blijft het rustig en overwegend droog. Het is licht tot wisselend bewolkt, al komen er tegen de ochtend opnieuw meer wolken opzetten vanuit het zuiden. Maar we krijgen eerst wel een zwoele avond: rond 20 uur geven de thermometers nog 24 graden aan in het binnenland. Tegen de ochtend daalt het kwik naar 16 graden. Er staat een zwakke wind uit het noordoosten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Maxima

weer

Vlaanderen

Ardennen

weersvoorspelling