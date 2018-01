EVENT Designshoppen in het roze 27 januari 2018

In de leegstaande paterskerk in de Truweelstraat in Sint-Niklaas kun je morgen en overmorgen de nieuwste meubeltrends voor komende lente en zomer ontdekken tijdens de tweede editie van Wander Trade Event. De nieuwigheden die merken als Seletti, Recor Home, Alessi, Stelton, Nomess Copenhagen enzovoort op de beurzen van Keulen en Parijs tonen, worden in een opvallend roze setting gepresenteerd. De toegang tot de conceptstore, telkens van 11 tot 18 uur, is gratis. Voor professionals verzamelen bijna 100 lifestylemerken in Wander Haus, waar ook lezingen worden gegeven. (BCW)

