Event Design boven 03 februari 2018

00u00 0

Vanaf donderdag tot en met zondag kun je in het Gentse ICC terecht voor Belgium Art & Design. BAD is een eigenzinnig event waar de creativiteit van kunst en design wordt getoond op het vlak van interieur, mode, food of technologie. In hetzelfde gebouw en op hetzelfde moment - op donderdagavond is er enkel een preview - viert ook Designmarkt zijn tiende verjaardag. Daar kun je jagen op de mooiste vintagestukken. Van leuke keukenspullen tot ultieme collector's items: voor elk wat wils. Tickets kosten 15 euro. (BCW)