Evenepoel 09 september 2019

Volgens ex-wereldkampioen Oscar Freire moet Remco Evenepoel absoluut naar het WK in Yorkshire. Dat hij pas 19 is, mag geen reden zijn om hem niet te selecteren. Maar hij zal niet geselecteerd worden. Misschien een selectie voor het tijdrijden als een doekje tegen het bloeden. Bondscoach Rik Verbrugghe zal er alles aan doen om zijn schoonbroer aan de overwinning te helpen. Iedereen, ook Philippe Gilbert, zal in dienst van Van Avermaet moeten rijden. In de Clasica San Sebastian heeft Evenepoel bewezen dat op uitzonderlijke klasse geen leeftijd staat en vooral dat hij een betere coureur is dan Van Avermaet. Door dat laatste heeft hij zijn kans op een selectie verspeeld.

