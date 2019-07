Exclusief voor abonnees Evenepoel wint in Italië en neemt deel aan EK-tijdrit 29 juli 2019

Een verbluffende Evenepoel boekte zaterdag zijn derde profzege in de Adriatica Ionica Race. Hij haalde het na een solo van iets meer dan 25 kilometer. Ploegmakker Philippe Gilbert werd tweede, op liefst 2 minuten en 13 seconden. "Het was de bedoeling om voor Gilbert te werken. Maar op de voorlaatste klim werd er aangevallen en ik was aangeduid om te reageren. Ik zette door en merkte dat er een gat viel. Daarna reed ik à bloc tot de finish", aldus Evenepoel, die Victor Campenaerts vervangt op het EK tijdrijden (8 augustus). De slotrit in de Adriatica Ionica Race was een prooi voor Hodeg, Padun pakte de eindzege

