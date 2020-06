Exclusief voor abonnees Evenepoel wil er "ongelooflijke giro van maken" 05 juni 2020

In een interview met Gazzetta dello Sport zegt Remco Evenepoel voor "het maximale" te willen gaan in de Ronde van Italië (3-25 oktober), zijn eerste grote ronde. "Nu de Olympische Spelen zijn verplaatst, wordt de Giro een groot doel en wil ik zien hoe ver ik kan komen. Als het goed gaat, rijd ik door en probeer ik te vechten voor de ploeg. Ik heb thuis een paar kleine tests gedaan en op basis daarvan merk ik dat ik alweer progressie heb gemaakt. Ik ben krachtiger geworden. Aan mij nu om op het juiste moment in topvorm te zijn. Ik wil er een onvergetelijke Giro van maken." (JDK)