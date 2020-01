Exclusief voor abonnees Evenepoel wil drie keer pieken in 2020 11 januari 2020

Een eerste piek rond Luik-Bastenaken-Luik en de Giro, een tweede op de Spelen en een derde rond het WK. Zo, Evenepoel had zijn plan voor volgend seizoen al klaar, op de persdag van Deceuninck-Quick.Step. Aan alles wat hij vertelde, merkte je zijn honger. En aan hoe hij eruitzag: Evenepoel staat "4 à 5 kilogram" lichter dan vorig seizoen. Ook zijn hoogtetests zijn bemoedigend. "Op grote hoogte gaat normaal je power naar beneden, maar bij mij bleef die gelijk." Zijn lichaam reageert dus goed. Misschien kan hij dan snel uitpakken met het nieuwe zegegebaar waarop hij aan het oefenen is. Toch één minpuntje? "Ik vind het jammer dat Gilbert er niet meer bij is. Ik mis hem."

