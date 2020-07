Exclusief voor abonnees Evenepoel wellicht op hoogtestage na EK tijdrijden 11 juli 2020

Het programma van Remco Evenepoel ligt zo goed als vast. De Ronde van Burgos (28 juli-1 augustus) wordt zijn eerste koers post-corona. Daarna rijdt het 20-jarige toptalent van Deceuninck-Quick.Step, momenteel met zijn ploegmaats op hoogtestage, de Ronde van Polen (5-9 augustus). "Zonder druk", preciseert hij. "Als ik me goed voel en ik kan er een rit of het eindklassement winnen, zal ik het natuurlijk niet nalaten. Maar mijn grote doelen volgen later." De Ronde van Lombardije, op 15 augustus, is er één van. Het wordt Evenepoels debuut in een klassiek Monument. "Een mooie race, waarin ik een eerste keer wil pieken." Na Lombardije volgen het BK tijdrijden (Koksijde, 20/8) en EK tijdrijden (Plouay, 24/8). Hoe het na het EK verder gaat, is nog onduidelijk. Er was sprake van de Druivenkoers in Overijse (29/8) en de Brussels Cycling Classic (30/8), maar binnen de ploeg wordt zeer sterk overwogen om Evenepoel op hoogtestage te sturen tot aan de vooravond van zijn volgende opdracht, Tirreno-Adriatico (7-14/9). Allemaal in functie van het WK tijdrijden (20/9), het WK op de weg (27/9) en de Giro (3-25/10). (JDK)

