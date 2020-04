Exclusief voor abonnees Evenepoel voltooit eerste uitdaging 20 april 2020

Remco Evenepoel waagt zich de komende weken op regelmatige tijdstippen aan een aantal 'challenges' ter ondersteuning van het ziekenhuispersoneel. Zijn reeks begon gisteren met een fietstocht van 300 km. Vlak voor zijn vertrek had hij er zin in. "Ik zal ongeveer tien uur in het zadel zitten. Het wordt een lange dag, maar ik denk dat mijn voldoening daarna bijzonder groot zal zijn", zei hij er eerder over. Dertig kilometer voor het einde wachtte vriendin Oumi hem op, zij kreeg een vuistje. Evenepoel kwam iets over 19 uur na een tocht van meer dan tien uur weer thuis aan in Schepdaal. Uitdaging één voltooid. "Elke week zal ik een opdracht uitvoeren om de ziekenhuizen, zorgverleners en iedereen die z'n steentje bijdraagt in de strijd tegen corona een hart onder de riem te steken."

