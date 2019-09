Exclusief voor abonnees Evenepoel, volgens Freire Column | Wuyts 07 september 2019

Plots dook Freire op. Hij drentelde op zijn Oscars over de bergtop. Handen losjes in de zakken, dromerige blik, schijnbaar ongeïnteresseerd. Was dit een opgelegd nummertje op vraag van de organisatie? Even de honneurs waarnemen in zijn Cantabrië? Freire daagt namelijk zelden in het wereldje op. Rust is hem heilig. In een flits doken de beelden van Verona '99 op. Van een onbekende jongeman met een on-Spaanse naam die Ullrich en Vandenbroucke een neus zette. Wereldkampioen op zijn drieëntwintigste. Had de hoogste strijd een futiele passant opgeleverd? Niet dus. Freire deed zijn kunststukje nog twee keer over en deed er drie keer Milaan-Sanremo bovenop. Respect en nostalgie welden op en ik stapte op hem af. Ik geef toe, de herkenning deed me wat. Daar stond een kampioen die in zijn land onvoldoende waardering kreeg. Ik drukte hem de hand en feliciteerde hem met zijn strakke lijn. Hij kon zo weer de fiets op. Zijn glimlach werd nog breder en hij vertelde over zijn nieuwe hobby's: mountainbiken en rally's rijden. Niet op zijn Loebs, maar wel in competitie. Zijn stek in Lugano had hij ver achter zich gelaten. 'Te zielloos, ik miste Torrelavega.' Dus had hij zich met vrouw en drie zonen weer in het golvende, groene land gevestigd. Thuis was het ook makkelijker om de Vuelta op tv te volgen. Roglic was buiten categorie, aldus Freire. De tegenstand woog ook licht. Dat een mens van 39 zijn grootste belager is, was veel betekenend. Toen schakelde hij zonder voorzet op een razend interessant thema over. Wat ik van Evenepoel in het WK verwachtte? Hij zag mijn twijfels over een mogelijke selectie en trok zich wat feller op gang. Dat die jongeman van negentien absoluut mee naar Yorkshire moest. Leeftijd speelde volgens hem geen rol. 'Op zijn negentiende de Clásica San Sebastián winnen kan alleen hij. Waarom dan nog aarzelen? Evenepoel heeft die ondefinieerbare kwaliteiten van de winnaar. Zeg mij, hoeveel renners kunnen dat met overtuiging zeggen? Van der Poel en Alaphilippe, daar houdt het zowat mee op.' Of hij dan een beschermde rol moest krijgen? 'Laat hem ongedwongen koersen, dan is hij op zijn best. Hij leert razendsnel in vrijheid. Geef hem die vrije rol en je zal versteld staan.' Zonder bijkomende vraag, ging Freire nog verder in zijn argumentatie. 'Renners van 20 jaar hebben nu geen trainingsachterstand meer. Wij bereikten hun niveau zes jaar later. Evenepoel is zo getalenteerd dat hij ieder leeftijdsverschil uitwist. Laat hem alstublieft geen WK-kans overslaan. Hij zal naast Gilbert, Van Avermaet en Naesen niet uit de toon vallen. Wel integendeel.'

