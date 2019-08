Exclusief voor abonnees Evenepoel via Canadese GP's naar WK tijdrijden 02 augustus 2019

Alle signalen wijzen erop dat Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick.Step) zich mag opmaken voor zijn eerste WK tijdrijden bij de profs. In onze woensdagkrant al gaf bondscoach Rik Verbrugghe mee dat hij Evenepoel (19) heeft gevraagd om na het EK tijdrijden van volgende week woensdag in het Nederlandse Alkmaar gewoon door te werken op zijn tijdrit tot de wereldtitelstrijd in Yorkshire. Verbrugghe kan er alvast niet rekenen op de nog steeds revaliderende Belgische kampioen Wout van Aert. Vicekampioen Yves Lampaert geeft voorrang aan de wegrit. En in onze donderdagkrant las u ook de zware twijfels rond werelduurrecordhouder en WK-brons van Innsbruck 2018 Victor Campenaerts. Na zijn EK-tijdrit trekt Evenepoel, derde op het BK, in elk geval opnieuw op hoogtestage naar Livigno. Daarna volgen de Ronde van Duitsland (29 augustus-1 september) en, in principe, het Canadese tweeluik GP Quebec (13/9)-GP Montréal (15/9). Het WK tijdrijden (54 km) vindt plaats op woensdag 25 september in Northallerton. (JDK)

