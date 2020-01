Exclusief voor abonnees Evenepoel verliest meteen tijd 27 januari 2020

00u00 0

De openingsrit van de Ronde van San Juan is gewonnen door Rudy Barbier (27) van Israel Start-Up Nation. De Fransman haalde het in een sprint van Manuel Belletti. Het werd geen massaspurt, want de slotfase werd ontsierd door een massale valpartij. Remco Evenepoel - die zich tot dan afzijdig had gehouden in het peloton - was een van de vele slachtoffers. De renner hield er geen ernstige verwondingen aan over, maar verloor wel meteen tijd. Een domper met het oog op zijn klassementsambities.