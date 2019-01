Evenepoel van Argentinië naar Emiraten 05 januari 2019

Remco Evenepoel neemt na de Ronde van San Juan in Argentinië deel aan de nieuwe UAE Tour (25 februari - 2 maart). De plannen om de jongste aanwinst van Patrick Lefevere naar de Ronde van de Algarve te sturen zijn gewijzigd. Evenepoel maakt zijn Belgisch profdebuut in Nokere Koerse (20 maart). Daarna volgt de Bredene Koksijde Classic (ex-Handzame Classic). In het programma van Evenepoel wordt de Ronde van Catalonië wellicht ook geschrapt. De Ronde van Turkije (16-21 april) rijdt hij wel. (MG)