Evenepoel valt (zonder erg) in Wetteren 03 september 2019

Laurens De Plus (Jumbo-Visma) won het Dernycriterium in Wetteren. De eerste reeks ging naar Victor Campenaerts, de finale naar De Plus. Remco Evenepoel kwam in de laatste bocht ten val en liep daarbij schaafwonden op. "De gangmaker van Evenepoel draaide iets te enthousiast de laatste bocht in, waar Remco onderuit glipte. De blessures vallen wel mee", klonk het bij Deceuninck-Quick.Step.

