Exclusief voor abonnees Evenepoel rijdt enkel tijdrit op EK 08 juli 2020

00u00 0

Remco Evenepoel (20) zal op maandag 24 augustus in het Franse Plouay zijn Europese titel tijdrijden verdedigen. Voor de wegrit, twee dagen later, past hij evenwel. "De tijdrit en de wegrit volgen elkaar iets te snel op", vindt hij. "Niet dat de combinatie totaal onmogelijk is, maar ik moet ook aan de toekomst denken." De korte termijn, bedoelt Evenepoel. Het vervolg van zijn zo al druk beladen post-coronacampagne, met in september Tirreno-Adriatico en het dubbele WK (tijdrijden en weg) in Aigle/Martigny. En in oktober zijn groterondedebuut in de Giro. Wel warm voor het 'EK voor aanvallers' in Bretagne lopen onder meer Van Avermaet, Lampaert, Stuyven, Naesen en Meurisse. (JDK/BA)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen