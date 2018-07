Evenepoel pas op 1 januari 2019 naar team Axel Merckx 05 juli 2018

De toekomst van Remco Evenepoel is nu definitief uitgeklaard. De rijzende ster uit Schepdaal, heer en meester bij de junioren, krijgt van de Internationale Wielerunie (UCI) geen toelating om vervroegd belofte te worden. Evenepoel moet het huidige seizoen uitdoen als junior en wordt, zoals al gemeld, verplicht om eind september in het Oostenrijkse Innsbruck het WK bij de junioren te rijden. Zijn overstap van Acrog-Balen BC naar het procontinentale Hagens Berman-Axeonteam van Axel Merckx en Koos Moerenhout, aanvankelijk voorzien voor 1 augustus 2018, wordt verschoven naar 1 januari 2019. Uiterlijk op 1 januari 2020 wordt hij prof bij Quick.Step Floors. Evenepoel rijdt komend weekend in Luxemburg de GP Général Patton. Daarna wacht hem het EK tijdrijden in het Tsjechische Brno (12-15 juli, zowel individuele tijdrit als wegrit). Op 18 juli is hij in de Tour te gast voor 'Vive le Vélo'. (JDK)

