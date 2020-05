Exclusief voor abonnees Evenepoel mijmert over uitgesteld Giro-debuut: "Roze is kleur van mijn dromen" 11 mei 2020

00u00 0

Zijn hart bloedde, afgelopen weekend. In een coronavrije wereld had Remco Evenepoel zaterdag in de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn groterondedebuut gemaakt in de Giro. Daar was hij zich goed van bewust. "Vandaag had een superbelangrijke dag moeten zijn. Voor mij, mijn familie, mijn entourage, mijn coach en mijn ploegmakkers bij Deceuninck-Quick.Step. Vandaag zou een dag zijn geweest vol focus, nervositeit en adrenaline. Ik zou begonnen zijn aan mijn eerste grote ronde. De Giro zou gestart zijn met een tijdrit van 9 kilometer, waarvoor ik al echt hard aan het trainen was. Ik keek er enorm naar uit", liet hij op zijn Instagram-account in zijn hart kijken. Het 20-jarige toptalent van Deceuninck-Quick.Step had in de pittige chronorace zijn zinnen gezet op ritzege én leiderstrui. "Roze is namelijk de kleur van mijn dromen", tekende de Gazzetta dello Sport de voorbije dagen op. Helaas... Covid-19 besliste er anders over. De Giro werd geannuleerd en verschoven naar de herfst. "Ik kijk nu al uit naar (startdatum, red.) 3 oktober ", besloot Evenepoel. (JDK)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen