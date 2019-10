Exclusief voor abonnees Evenepoel met helikopter naar Herfstcriterium 07 oktober 2019

00u00 0

De organisatie van het Herfstcriterium in Oostrozebeke doet forse inspanningen om voor de 75ste editie een mooi deelnemersparcours te hebben. Zo voorziet het na de koers een taxi voor werelduurrecordhouder Victor Campenaerts, zodat die zich zo snel mogelijk in het ploeghotel van Lotto-Soudal kan melden om dinsdag Binche-Chimay-Binche te rijden. Remco Evenepoel komt dan weer met een helikopter naar de start. Hij arriveert in het gezelschap van James Cooke en Gert Verhulst, bij wie hij deze week te gast is voor het programma 'Gert Late Night'. Yves Lampaert, de winnaar van vorig jaar, is er niet bij. (FHN)