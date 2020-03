Exclusief voor abonnees Evenepoel "Mag ik mijn liefje nog bezoeken of niet?" 30 maart 2020

00u00 0

"Af en toe een wandeling of een fietstochtje met mijn vriendin Oumi." Het is waar Remco Evenepoel in corona-lockdown de tijd mee doodt, los van de ochtendlijke trainingstochten, de aanvullende core stability-oefeningen en de klusjes die hij zijn ouders mee helpt opknappen thuis. Zo klonk het gisteravond nog in de Instagram Live, die zijn team Deceuninck-Quick.Step organiseerde voor de fans. Toch wist hij het een uur of vier eerder niet zo goed meer. "Jan Jambon en Marc Van Ranst, jullie spreken elkaar tegen. De ene zegt dat je je liefje wel mag bezoeken (alleen) en de andere niet. Ik woon letterlijk 100 meter van mijn vriendin vandaan en we weten niet duidelijk wat wel en wat niet kan. Beiden enkel thuis en aan het sporten, alleen...", postte hij op Twitter. Volgens crisiscentrum.be mag het, zolang je de 'social distance' (1,5 meter) respecteert. Ook info-coronavirus.be ziet er geen graten in. Horen we daar een grote 'oef' in Schepdaal? (JDK)

