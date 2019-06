Exclusief voor abonnees Evenepoel jongste winnaar rittenkoers ooit 17 juni 2019

00u00 0

19 jaar, 4 maanden en 22 dagen: dat was de leeftijd van Remco Evenepoel toen hij op 16 juni 2019 de Belgium Baloise Tour op zijn naam schreef. Nooit eerder was er een profrenner die op zo'n jonge leeftijd een rittenkoers met het UCI-label van minstens 2.HC won. Sinds gisteren overtreft onze landgenoot de Luxemburger Mathias Clemens die 19 jaar, 10 maanden en 15 dagen oud was toen hij in 1935 de ronde van zijn land won.

