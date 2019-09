Exclusief voor abonnees Evenepoel is geland in Yorkshire en heeft er al getraind 23 september 2019

00u00 0

Het restant van de Belgische WK-selectie - tijdrijders Evenepoel en Lampaert zijn er uiteraard al - strijkt morgenavond neer in het Mercure Fairfield Manor Hotel, de uitvalsbasis van Belgian Cycling in York. "Wellens en Gilbert vliegen vanuit Nice naar Brussel en vervoegen in de vooravond Declercq, Naesen, Teuns en Van Avermaet op de vlucht richting Engeland. Rond een uur of zeven lokale tijd (acht uur Belgische tijd) worden ze in het hotel verwacht", schetst bondscoach Rik Verbrugghe het verloop van de trip. "Woensdag verkennen we (op Evenepoel en Lampaert na, red.) de aanlooplus vanuit Leeds door de Yorkshire Dales. De voorbije jaren gebeurde die laatste doorgedreven training steevast op het thuisfront en werd er pas op woensdag aangevlogen en donderdag verkend. Maar door de extreme lengte van het gedeelte 'in lijn' - 183,2 kilometer, wat toch meer dan 65% van de totaalafstand betekent - vind ik het niet onbelangrijk om dat eens in de benen te hebben en te weten wát het precies inhoudt." De prijs voor vlijt en ijver gaat alvast naar Remco Evenepoel, gisterochtend al om 8 uur Britse tijd (9 uur Belgische tijd) op het appel voor een solo-trainingstocht. De tocht liep onder meer over de wegen van de individuele tijdrit van woensdag tussen Northallerton en Harrogate. (JDK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis