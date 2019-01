Evenepoel helpt Alaphilippe mee aan zege 29 januari 2019

00u00 0

Argentijns succes voor Deceuninck-Quick.Step in de Ronde van San Juan. Julian Alaphilippe won gisteren de tweede rit met hellende aankomst op de Alto de Punta Negra. De Fransman forceerde de boel op de slotklim (1 km aan 8 procent) en snorde daarna op kousenvoeten van Tiesj Benoot en Nairo Quintana weg. Even leek het nog een dubbeltje op zijn kant te worden, maar in de achtergrond verrichtte niemand minder dan Remco Evenepoel afstoppend werk. Onze 19-jarige landgenoot leverde een puike prestatie en was na de rit dolblij met zijn 15de plaats. Daar bleef het niet bij, want Evenepoel kreeg na de rit ook de groene trui voor beste jongere in het klassement. "Het was de zwaarste kilometer uit mijn leven", pufte Evenepoel. "Maar ik ben trots om voor het eerst te winnen met de ploeg en hier in de trui van beste jongere te staan."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN