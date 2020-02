Exclusief voor abonnees Evenepoel en de omwenteling Column | Wuyts 22 februari 2020

Aanvinken maar: explosieve kracht op een middellange tempoklim, een v'tje er achter. Het lijstje met kwaliteiten wordt razendsnel aangevuld. Het is prettig leven met het fenomeen. Bij Remco Evenepoel rent de realiteit de hoop haast dagelijks voorbij. Iedere twijfel wordt als misplaatst ervaren. Let wel, de wilde winst op de Alto da Foia in Algarve is een reuzenstap. Niet alleen uit talent, maar nog meer in arbeid geboren. Evenepoel werkt aan zijn tekorten. Fanatiek werken is belangrijker dan louter teren op talent. Een maand na zijn overrompelende wereldtitels bij de junioren zei zijn trainer: "Naast zijn enorme motor is zijn gestalte zijn grootste troef. Remco weegt nauwelijks 64 kilo. Het levert hem een wattage per kilo lichaamsgewicht van circa 6,5 op. Dat is op de leeftijd van 18 uitzonderlijk. Zijn pijnpunt wordt zijn topvermogen. Met 900 watt zal hij het bergop in de slotkilometer moeilijk hebben. Daar zal hij bij zijn eerste pogingen lossen."

