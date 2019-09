Exclusief voor abonnees Evenepoel dan toch niet naar Monaco 13 september 2019

Remco Evenepoel (19) verhuist uiteindelijk niet naar Monaco. De optie was om zich op termijn te vestigen in het dwergstaatje aan de Middellandse Zee, met het milde klimaat en de prima trainingsfaciliteiten in het bergachtige achterland van Nice als motieven. Maar dat plan is inmiddels afgeblazen. "Mijn ouders zijn er onlangs een kijkje gaan nemen en kwamen tot het besluit dat het toch niet echt iets voor mij is", legt Evenepoel uit in Canada, waar hij vandaag de GP Quebec rijdt en zondag de GP van Montreal. "Te groots, te mondain. De realiteit is ook gewoon dat ik op mijn jonge leeftijd voorlopig nog te weinig verdien om dat allemaal te kunnen bekostigen."

