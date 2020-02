Exclusief voor abonnees Evenepoel als leider slotweekend in "En eigenlijk is hij nog niet eens in vorm" 22 februari 2020

Remco Evenepoel (20) gaat als leider het slotweekend van de Ronde van de Algarve in. De kanjer van Deceuninck-Quick.Step liet zich niet verrassen in de sprintetappe naar Tavira en krijgt nu een tweedaagse die hem moet liggen. In een rit met vijf beklimmingen ligt de finish vandaag op een hindernis van tweede categorie - als primus op de Alto da Foia donderdag toonde Evenepoel dat hij het tegen de toppers ook bergop kan - op de slotdag staat er voor de Europees kampioen tijdrijden een overwegend vlakke race tegen de klok van 20,3 kilometer gepland. "Aanvallen? Laat ons eerst focussen op het verdedigen van mijn trui", doet Evenepoel het strijdplan voor vandaag uit de doeken. "Op de slotklim zien we wel wat er nog mogelijk is." Ploegleider Patrick Lefevere kijkt met plezier mee, maar verrast ook. "Dit kan misschien pretentieus klinken, maar eigenlijk is Remco nog niet in vorm. Tussen nu en de start van de Giro kunnen er nog twee kilo's af." Dat belooft.

