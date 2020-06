Exclusief voor abonnees Evenementensector vreest omzetverlies van 5 miljard euro 17 juni 2020

De evenementenbranche gaat actievoeren opdat de politiek eindelijk met een datum komt waarop ze haar activiteiten mag hervatten. Morgen zullen symbolisch duizenden zwarte koffers die normaal dienen om licht- en geluidsapparatuur te vervoeren, op de Heizelvlakte belanden. "We voelen dat de onrust in onze sector stijgt met de dag. We hebben hard gewerkt aan een relanceplan om op een veilige manier weer events te organiseren, maar nog steeds ontbreekt elke vorm van perspectief vanuit de overheid", zegt Bruno Schaubroeck van de Corona Eventsector Taskforce. De leden vinden dat ze het slachtoffer zijn van de perceptie dat ze "enkel wat zomerfestivals organiseren". Dat klopt allesbehalve. Ruim 3.200 bedrijven staan garant voor 80.000 jobs en een jaarlijkse omzet van 9 miljard euro. Verwacht wordt dat daar dit jaar nog maar 4 miljard van overblijft. (SSB)

