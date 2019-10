Exclusief voor abonnees Evenaring record Stybar 28 oktober 2019

Sinds de invoering van de Wereldbeker in het seizoen 1993-1994 is Eli Iserbyt pas de tweede crosser die er bij de start van het seizoen in slaagt om de eerste vijf klassementscrossen waaraan hij deelneemt te winnen. Het gaat dus om Wereldbeker-, Superprestige- en DVV-crossen. Zdenek Stybar deed het Iserbyt voor in het seizoen 2010-2011. Sven Nys lukte het nooit, Wout van Aert ook (nog) niet en zelfs Mathieu van der Poel, die vorig jaar zowat alles won, bleef bij zijn seizoensstart steken op vier. In zijn vijfde klassementscross, op de Koppenberg, kende hij een totale offday. Daarna won de Nederlander wel 17 klassementscrossen op rij. (BA)