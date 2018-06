Evenaring grootste WK-zege 19 juni 2018

België evenaarde zijn grootste zege op een WK-eindronde. In 1970 haalden de Rode Duivels het in hun eerste groepswedstrijd met dezelfde cijfers van El Salvador. In het Aztekenstadion in Mexico maakten Wilfried Van Moer (12' en 54') en Raoul Lambert (79', op strafschop) de goals.