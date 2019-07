Exclusief voor abonnees Evenaart Williams de 24 granslamzeges van Court? 13 juli 2019

De reden waarom Serena Williams (37) haar carrière toch nog heropnam na de geboorte van dochtertje Alexis Olympia in september 2017, was haar wil om ook in cijfers de grootste tennisspeelster aller tijden te worden. Dat is nu nog de Australische Margaret Court, met 24 grandslamzeges. Sinds ze mama werd kreeg Williams al twee keer de kans om dat aantal te evenaren, maar vorig jaar gingen de finales van Wimbledon, tegen Kerber, en de US Open, het debacle tegen Osaka, verloren. Dit seizoen sukkelde het tennisicoon met de knie, maar vandaag tegen Simona Halep lijkt nummer 24 er dan toch aan te komen. De 27-jarige Roemeense, voor het eerst in de finale in Londen, won immers maar één keer in tien duels van Williams. (FDW)

