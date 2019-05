Exclusief voor abonnees Even wat koeler HET WEER 27 mei 2019

Tijdens de ochtend kan er nog wat regen vallen, vooral in het oosten en beperkt in het centrum van het land. Elders is het al meteen droog en schijnt de zon. In de Ardennen kan er zowat de hele dag af en toe regen vallen. De maxima liggen rond 19 graden bij een matige westenwind.

