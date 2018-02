Even uitrusten in een pod in Londen 10 februari 2018

00u00 0

Ook al gedacht tijdens een citytrip waarin je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat op de baan bent: 'Wat zou een powernap me ongelooflijk veel deugd doen'? In Londen zagen ze het gat in de markt en opende zopas de Pop & Rest vlakbij Monument Station. Dat is een plek waar je een pod kunt huren om van 30 minuten tot twee uur lang een dutje te doen, uit te rusten of gewoon te chillen en te douchen. Er wacht je ook koffie, thee en fruit. Boeken gebeurt online, ter plekke word je ontvangen door een receptionist, die je naar je vredevolle privé-pod voert. Binnenkort komt er ook een app waarmee je nog makkelijker kan boeken. De Pop & Rest kost 9 pond (10 euro) voor een halfuur. (JL)