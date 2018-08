EVEN STRAF ALS 'JENG' EN BROGNO 6 GOALS 06 augustus 2018

00u00 0

Met zijn blitzstart van zes doelpunten in twee matchen evenaart Santini het record bij Anderlecht van Pieter 'Jeng' Van den Bosch uit '51-'52. Toni Brogno was de laatste die begon met zes goals in twee matchen. Hij scoorde die voor Westerlo in '99-'00, er zouden nog 24 volgen.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN