Even smilen voor de foto 17 juli 2018

Even smilen voor de foto? Het is maar een woord voor deze omgekeerde regenboog, die zondag te zien was in West-Vlaanderen. Er was nochtans geen regen voorspeld - toch dé vereiste voor een regenboog. Maar volgens weervrouw Jill Peeters ging het om een 'circumzenitale boog', gevormd door de breking van zonlicht in ijskristallen van cirruswolken. Dat zijn wolken die voorkomen op 6 tot 13 kilometer hoogte en volledig uit dat soort kristallen bestaan. IJskoud dus, maar wat een hartverwarmende lach.

