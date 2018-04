Even slikken en weer doorgaan 19 april 2018

00u00 0

Kris Peeters neemt een stevige slok aan de zijde van concurrent Bart De Wever. Op de lancering van een nieuw bier, gisternamiddag, kon hij weer lachen, al was zijn dag dramatisch begonnen. Na twee hectische dagen trok de ultraorthodoxe jood Aron Berger zich terug als kandidaat voor de Antwerpse CD&V. Peeters was kop van jut. "Ongezien amateurisme", klonk het binnen CD&V. Maar even later werden de rangen gesloten. Een pijnlijke passage, maar de bladzijde moet worden omgedraaid, liet voorzitter Beke verstaan. Peeters zal voorlopig niet snel aan de kant geschoven worden aan de top. De Wever reageerde gisteravond nog in 'Terzake': "Iedereen die Antwerpen en de joodse gemeenschap een beetje kent, wist dat dit fout zou lopen."

HLN